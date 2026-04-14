Легендарная мусорка на Минской осталась без внимания: 4 улицы в Калининграде с «дизайном» из переполненных баков

Во дворе многоэтажек притаились целые мусорные горы. Тут есть и обычные бытовые отходы, и обрезанные ветки.

По словам местной жительницы Анны Рахмановой, это частая картина в её дворе. Мусор здесь вывозят редко.

«Вонь и крысы уже много лет, и жгли не один раз. Двор вечно в мусоре», — комментирует местная жительница.

Вновь уборка миновала эту улицу. Фотографии знаменитой кески, которую, кажется, никогда не убирали, сделаны в разные дни.

Что говорят в ЕСОО

Оператор прокомментировал публикации «Клопс» о ситуации по адресам:

Ростовская, 4

Каштановая аллея, 103

Баженова, 13а

Гагарина, 16в

пер. Партизанский, 1-5

Пролетарская, 61а

Согласно данным спутникового мониторинга, мусоровозы ООО «Кристалл» и ООО «Блеск Профи» ежедневно вывозят отходы с этих улиц. Факт погрузки подтверждён фотосъёмкой.

На ул. Баженова, 13а, нет специальных бункеров для крупногабаритных отходов, из-за чего площадка захламляется. Кроме того, там складируют отработанные автопокрышки. Как пояснил региональный оператор, шины и стройматериалы не относятся к твёрдым коммунальным отходам. Их должны вывозить по отдельному договору владельцы и те, кто проводил работы.

Ответственность за состояние самих контейнерных площадок лежит на их собственниках. Оператор же, как подчёркивается в документе, отвечает за отходы только с момента погрузки в мусоровоз и обязан лишь подобрать просыпавшийся при этом мусор.