Легендарная мусорка на Минской осталась без внимания: 4 улицы в Калининграде с «дизайном» из переполненных баков

На калининградских улицах вновь замечены переполненные отходами контейнеры. «Клопс» публикует очередной хит-парад мест, которым давно требуется уборка.

1. Улица Согласия, 7

Во дворе многоэтажек притаились целые мусорные горы. Тут есть и обычные бытовые отходы, и обрезанные ветки.

Фото: очевидец
Фото: очевидец

2. Улица Черепичная, 17

По словам местной жительницы Анны Рахмановой, это частая картина в её дворе. Мусор здесь вывозят редко.

Фото: Анна Рахманова

3. Улица Невского, 87

«Вонь и крысы уже много лет, и жгли не один раз. Двор вечно в мусоре», — комментирует местная жительница.

4. Улица Минская, 9-15

Вновь уборка миновала эту улицу. Фотографии знаменитой кески, которую, кажется, никогда не убирали, сделаны в разные дни. 

Что говорят в ЕСОО

Оператор прокомментировал публикации «Клопс» о ситуации по адресам: 

  • Ростовская, 4
  • Каштановая аллея, 103
  • Баженова, 13а
  • Гагарина, 16в
  • пер. Партизанский, 1-5
  • Пролетарская, 61а

Согласно данным спутникового мониторинга, мусоровозы ООО «Кристалл» и ООО «Блеск Профи» ежедневно вывозят отходы с этих улиц. Факт погрузки подтверждён фотосъёмкой.

На ул. Баженова, 13а, нет специальных бункеров для крупногабаритных отходов, из-за чего площадка захламляется. Кроме того, там складируют отработанные автопокрышки. Как пояснил региональный оператор, шины и стройматериалы не относятся к твёрдым коммунальным отходам. Их должны вывозить по отдельному договору владельцы и те, кто проводил работы.

Ответственность за состояние самих контейнерных площадок лежит на их собственниках. Оператор же, как подчёркивается в документе, отвечает за отходы только с момента погрузки в мусоровоз и обязан лишь подобрать просыпавшийся при этом мусор.

Но до сих пор неизвестно, почему многострадальная помойка на Минской осталась без внимания и уборки.

Фото: ЕСОО

За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на перечисленных улицах наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил запросы предприятию.

Жителей двора на улице Леонова довела до предела помойка посреди дороги.

Тема:
Хит-парад помоек в Калининграде и области
Свежие новости по теме
Легендарная мусорка на Минской осталась без внимания: 4 улицы в Калининграде с «дизайном» из переполненных баков
14 апреля 2026
12:26
«Не просто так ведь загорелась»: жителей двора на улице Леонова довела до предела помойка посреди дороги (фото)
12 апреля 2026
14:43
Крысы плодятся, повсюду «красота»: 5 мест в Калининграде, где не хватает чистоты (фото, видео)
02 апреля 2026
15:48
«Бомжатник в центре города, Лукашенко пришёл бы в ужас»: жителей Минской доконала всеми забытая зловонная свалка (фото)
31 марта 2026
11:02
После публикации «Клопс» губернатор поручил сделать уборку на трёх улицах Калининграда
17 марта 2026
16:31
Все новости по теме
