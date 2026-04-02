Крысы плодятся, повсюду «красота»: 5 мест в Калининграде, где не хватает чистоты (фото, видео)

На калининградских улицах вновь замечены переполненные отходами кески. «Клопс» публикует очередной хит-парад мест, которым давно требуется уборка.
1. Каштановая аллея 97, 103—105
Калининградка Дарья рассказывает, что по этому адресу мусорка вечно переполнена. Ограждений на площадке нет, так что отходы свободно разносятся по всей улице.
«Кругом такая «красота»! — говорит калининградка. — Неоднократно обращались и, как видите, никаких изменений».
Недовольна той же ситуацией и другая горожанка, Екатерина: «Устали уже жалобы писать. И в прокуратуру в том числе. Кеску должны были перенести — а воз и ныне там. Теперь и строительный мусор ещё складывают!»
2. Улица Баженова, 13а
На этой улице в микрорайоне Аксакова выросли уже целые мусорные горы. Местный житель возмущается, что такое безобразие приходится наблюдать каждый день людям из близлежащих домов.
3. Улица Гагарина, 16б
Эта кеска уже не впервой попадает в наш хит-парад, однако картина тут не меняется даже спустя годы.
«У нас во дворе дерьмо течёт из колодца четыре дня, хотя дождей нет. Помойку не вывозят, крысы плодятся», — рассказывает местный житель.
4. Партизанский переулок, 1—5
Прямо в центре города, среди туристических и культурных достопримечательностей, расположилась переполненная мусором кеска.
5. Улица Минская, 9—15
Настоящая царь-мусорка притаилась во дворах в центре Калининграда. Редакция «Клопс» уже не первый год следит за ней. И кажется, кардинальных изменений пока ждать не стоит. Но мы всё же не перестаём надеяться — в глубине души.
За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на перечисленных улицах наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил запросы предприятию.
После публикации «Клопс» губернатор поручил сделать уборку на трёх улицах Калининграда.