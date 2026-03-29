«Создаётся ощущение, будто весь магазин сейчас развалится»: в Балтийске перед супермаркетом под землю ушла парковка с авто

В Балтийске на парковке перед супермаркетом машина провалилась под землю. ЧП произошло днём 29 марта, об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Провал образовался на ул. В. Егорова, где находятся сразу два крупных сетевых магазина и небольшие торговые точки. Как рассказали очевидцы, автомобиль принадлежит одной из сотрудниц супермаркета, которая сейчас как раз находится на рабочем месте.

Жители Балтийска рассказали, что в одном из магазинов сейчас делают ремонт и там работают перфоратором так, что «создаётся ощущение, будто весь магазин сейчас развалится».

По словам очевидцев, одной из причин провала могло стать и то, что недавно возле соседнего магазина меняли трубы и там был большой котлован.