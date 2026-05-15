«Каждый год у нас беда — где горячая вода?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Облупился весь мурал
По дороге на вокзал.
Не печалься, дорогой:
Будет к празднику другой!
Люди мусор под ковёр
Заметали до сих пор,
Но купили для такого
Экскаватор в Васильково!
Нам здесь улицу чинили
И отмостку покрошили.
Если рухнет всё же дом,
Кто-то станет там бомжом.
Каждый год у нас беда —
Где горячая вода?
Перекрыли вентиль вмиг —
Коммунальный нам блицкриг.
Бил копытом грозный лось,
Да спасать его пришлось.
Кто же выкопал бассейн
На дороге у лосей!
Спели вам мы не спрося,
Про мурал и про лося,
Про дорожный раскардаш
И про мусорный кураж,
Как лишили нас воды —
Не помыться нам, увы.
Новостей весёлых ряд
Принимай, Калининград!
Таракан в кофе, отключение интернета и выращивание пенсионерами огурцов в квартире — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.