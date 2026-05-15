20:00

«Каждый год у нас беда — где горячая вода?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
Авторы: ,
«Каждый год у нас беда — где горячая вода?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Все эпизоды
Выпуск №89
15 мая 2026

Куплеты на события недели 11-17.05.2026

0:00
0:00

Облупился весь мурал
По дороге на вокзал.
Не печалься, дорогой:
Будет к празднику другой!

Люди мусор под ковёр
Заметали до сих пор,
Но купили для такого
Экскаватор в Васильково!

Нам здесь улицу чинили
И отмостку покрошили.
Если рухнет всё же дом,
Кто-то станет там бомжом.

Каждый год у нас беда —
Где горячая вода?
Перекрыли вентиль вмиг —
Коммунальный нам блицкриг.

Бил копытом грозный лось,
Да спасать его пришлось.
Кто же выкопал бассейн
На дороге у лосей!

Спели вам мы не спрося,
Про мурал и про лося,
Про дорожный раскардаш
И про мусорный кураж,
Как лишили нас воды —
Не помыться нам, увы.
Новостей весёлых ряд
Принимай, Калининград!

Таракан в кофе, отключение интернета и выращивание пенсионерами огурцов в квартире — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
Свежие новости по теме
«Каждый год у нас беда — где горячая вода?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
Вчера
20:00
«Чтобы нас спасти от бед, отключили интернет!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
08 мая 2026
20:00
«Грубо делают дорогу, корни рубят понемногу»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
30 апреля 2026
20:00
«Вот так чудо! Наконец, стал дешевле огурец!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
24 апреля 2026
20:00
«Где моя магнолия, заблудилась что ли я?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
17 апреля 2026
20:00
Все новости по теме
1 547
Городская среда ЖКХ Флора и фауна Экология Дороги