«Каждый год у нас беда — где горячая вода?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Облупился весь мурал

По дороге на вокзал.

Не печалься, дорогой:

Будет к празднику другой!



Люди мусор под ковёр

Заметали до сих пор,

Но купили для такого

Экскаватор в Васильково!



Нам здесь улицу чинили

И отмостку покрошили.

Если рухнет всё же дом,

Кто-то станет там бомжом.



Каждый год у нас беда —

Где горячая вода?

Перекрыли вентиль вмиг —

Коммунальный нам блицкриг.



Бил копытом грозный лось,

Да спасать его пришлось.

Кто же выкопал бассейн

На дороге у лосей!



Спели вам мы не спрося,

Про мурал и про лося,

Про дорожный раскардаш

И про мусорный кураж,

Как лишили нас воды —

Не помыться нам, увы.

Новостей весёлых ряд

Принимай, Калининград!