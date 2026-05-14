Под Калининградом мусор экскаватором закапывают в яму около посёлка Малое Васильково (видео)

В посёлке Малое Васильково Гурьевского района утилизируют мусор, зарывая его в яму прямо около дороги. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Момент этих работ местная жительница застала в четверг, 14 мая. Они шли неподалёку от основной трассы на Гурьевск в районе поворота на Малое Васильково в районе садов.

«До сегодняшнего дня экскаватор стоял на этом месте примерно две недели, — рассказала собеседница «Клопс». — А сегодня он заработал. Я сначала не поняла, что происходит. Оказалось, экскаватор вырыл яму и забрасывает в неё мусор. Большинство отходов — пластик. Я сама живу в посёлке и не знаю, можно ли так делать. В моём понимании, для утилизации мусора есть специальные полигоны за городом».