При реконструкции Галицкого у дома уничтожили отмостку, жильцы опасаются повреждения здания (видео)

В Калининграде в ходе реконструкции улицы Галицкого рабочие разрушили отмостку у дома №6-10. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По их словам, работы выполнял экскаватор. «Как и кому могла прийти в голову такая мысль? — задаётся вопросом один из местных жителей. — Вероятно, с целью ускорения намокания дома, залития подвала, просадки стен и так далее. Можно же потом дом аварийным признать, снести. Место-то центровое! Газоны уничтожены, корни деревьев подкопаны и подрублены. Долго не простоят. Непосредственно у стены дома вместо уничтоженной отмостки будет дорожка из плитки. Для кого? Ходите по тротуару — его не уничтожили, даже расширили для двусторонней велодорожки — куда ж без неё!»

Как рассказал очевидец, на этом дело не закончилось. У дома рабочие принялись углублять яму с помощью экскаватора.

«Ковшом добили корни дерева, не вручную же его окапывать, — отметил собеседник «Клопс». — Мастер Александр на вопросы ответил: а мы тут ни при чём, проект такой. В глаза бы этому проектировщику посмотреть. И ответственным лицам, допускающим такую вакханалию и, похоже, забывшим, что отмостка — это конструктивная часть дома, а собственники помещений в нём — собственники дома в целом. Без решения общего собрания согласно Жилищному кодексу РФ, ни с домом как минимум, ни с придомовой территорией никто ничего сделать не вправе».

«Клопс» направил запрос в администрацию Калининграда с просьбой прокомментировать ситуацию.