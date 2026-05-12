В центре Калининграда закрасили масштабный мурал, созданный уличными художниками (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На Северном вокзале закрасили стену с граффити, которые создали уличные художники шесть лет назад по поручению городских властей. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы во вторник, 12 мая.

Длинный мурал украшал забор делового центра — до недавних пор на нём можно было увидеть трамвай, стилизованные городские достопримечательности и другие фантазии местных авторов. Сейчас стенку загрунтовали, а сверху написали успокаивающее: «Не волнуйтесь, скоро будет другой рисунок!»