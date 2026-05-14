Объявления появились всего за несколько часов: в Калининграде начались отключения горячей воды

В Калининграде началась пора плановых отключений горячей воды. Одними из первых объявления на подъездах заметили жители многоэтажек на Октябрьском острове. Об этом «Клопс» сообщили читатели.

По словам горожан, воду отключают на две недели, а предупреждение появилось всего за несколько часов до начала работ. Подготовиться к этому заранее многие не успели.

В «Калининградтеплосети» сообщили, что с 13 мая в соответствии с графиком приостанавливает работу РТС «Южная». Она обслуживает остров, Аллею Смелых и другие улицы.

Кроме того, на ремонт закрываются ещё два теплоисточника — РТС «Западная» и котельная на Красносельской, 14. Горячей воды две недели не будет у жителей нескольких десятков домов на проспекте Победы, улицах Белинского, Воздушной, Менделеева, Красносельской и других.

Завершить ремонт планируют к 26 мая. После этого по графику будут останавливать теплоисточники в других районах города. Подготовку городской системы к новому отопительному сезону должны закончить к третьей декаде августа.