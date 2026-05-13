Опасное животное с острыми копытами: в Калининградском зоопарке рассказали, как спасали упавшего в бассейн лося (видео)

Лось, вломившийся в частный дом на Воздушной, мог принять за соперника своё отражение в панорамном окне, ринуться в бой, разбить стекло и упасть в пустой бассейн, оказавшийся на его пути. Такой версией поделилась с «Клопс» главный ветеринарный врач Калининградского зоопарка Наталия Дмитриева, участвовавшая в спасении сохатого в воскресенье, 10 мая.

«Когда конкретно лось забежал в дом — непонятно. Хозяева вернулись домой в воскресенье и обнаружили на первом этаже такой сюрприз, сразу вызывали спасателей — и правильно сделали. У лося очень мощные, острые копыта, которые он пускает в ход при любой опасности. Человеку в такой схватке не выжить», — поясняет Дмитриева.

По её словам, молодой самец не пострадал. Заточенье в бассейне его немного измотало, а осколки стекла слегка поранили шкуру. Сразу стало понятно, что для спасения животного необходимо его усыпить. Тут понадобились знания и опыт ветеринарных врачей.

«Молодой самец был подвергнут иммобилизации при помощи дротика. Вообще, это непростая операция: необходимо правильно рассчитать дозировку препарата, чтобы не навредить, а сделать это сложно, не зная точного веса лося. Операцию выполняла ветврач зоопарка Екатерина Роменская — это уже третий спасённый ею лось», — пояснил главврач зоопарка.

Как только сохатый уснул, специалисты обработали его царапины и стали готовить животное к переезду. Чтобы поднять калининградского Бульвинкля, понадобились стропы и усилия двадцати человек.

Лося погрузили в машину и отвезли в лесополосу под Калининградом рядом с микрорайоном Космодемьяновского. Место выбрали специалисты минприроды. Ветеринарные врачи наблюдали за животным весь период выхода из наркоза. Когда сознание полностью вернулось к лосю, он решил ещё немного отдохнуть под чутким присмотром егеря. И после этого отправился на поиск новых приключений.