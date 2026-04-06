Шаг влево, шаг вправо — считается нацпарк: какие места в Краснолесье теперь можно посетить только за деньги

Туристы, которые хотят полюбоваться арочным железнодорожным мостом в посёлке Токаревка Нестеровского района, могут не платить за посещение места. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» сообщила начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка «Виштынецкий» Амаль Самерханова.

«Этот арочный мост — он уже вне пределов парка, — подчеркнула она. — Если вы приезжаете к мосту и поднимаетесь на мост, то вам платить не нужно. Но если вы будете смещаться уже немножко влево к Дмитриевке, нужно быть внимательным, потому что там уже начинается территория парка».

Представитель «Виштынецкого» отметила, что посёлки, которые входят в границы нацпарка, выведены из его территории. За посещение населённых пунктов платить не надо.

«Это сделано для хозяйственных целей, чтобы облегчить жизнь и нам, и жителям посёлков, — сказала Амаль Самерханова. — Если вы приехали на поезде в посёлок Краснолесье, гуляете, смотрите достопримечательности и не углубляетесь в национальный парк, то тогда вам платить не нужно. И если вы, к примеру, из Краснолесья поехали в другой любой посёлок, в ту же Сосновку, к примеру, или Дмитриевку, и вы не будете выходить за пределы населённого пункта, тогда мы можем с вас эту плату не взимать. Но посмотрите, территория нацпарка достаточно обширная. Получается, что множество объектов, которые привычны нашему населению, нашим гостям, уже находятся на его территории».

Начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка «Виштынецкий» обратилась к туристам с просьбой внимательно ознакомиться с картой.

«Она пока не может использоваться для отслеживания административных правонарушений, но она достаточно детально сделана — я думаю, вы со мной согласитесь — для того, чтобы посмотреть, где рекреационная зона, где особо охраняемая зона. Голубой линией выделена специально — сотрудничество с пограничной службой. Пограничная зона и вся информация есть на нашем сайте для того, чтобы туристы сейчас могли понимать, что происходит», — подчеркнула Амаль Самерханова.

Она рассказала, нужно ли платить за посещение нацпарка тем, кто приезжает набрать питьевой воды в Семиключье у истока реки Синей.

«Как раз-таки исток реки Синей и вот этот легендарный маршрут, который очень любят и наши туристы, и люди, которые к роднику приезжают набрать питьевой воды чистой, — это территория национального парка. Более того, это уже особо охраняемая зона. Но с учётом того, что это полюбившийся и жизненно важный маршрут для многих граждан, мы сейчас готовим его к реконструкции. Будет создан паспорт маршрута, и тогда он будет легитимен к посещению. Но опять-таки платить уже нужно», — сообщила Амаль Самерханова.