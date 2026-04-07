В Калининграде ещё на трёх улицах рухнули массивные деревья, ствол зажал легковушку (фото)

Ссылка В Калининграде непогода повалила деревья в двух районах города. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы. Первый инцидент произошёл в понедельник, 6 апреля, на пересечении Чайковского и Брамса. Там ствол рухнул на забор корпуса лицея, частично разрушив ограду.

На Пионерской огромное дерево упало в ночь на вторник, 7 апреля, прямо на легковушку, оставленную возле спортивной площадки у школы. На кадрах, присланных в редакцию, видно, что основной удар пришёлся по крыше и капоту машины.

Фото Игоря Гавриленко

Третий случай зафиксировали в это же время на улице Университетской, неподалёку от одного из корпусов БФУ им. И. Канта. Там массивный ствол перегородил тротуар. По предварительным данным, никто не пострадал — в момент падения прохожих рядом не оказалось.

Информация о происшествиях передана в единую диспетчерскую службу города.