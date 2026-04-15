Советск собирается удивлять туристов, меняясь по ночам

В Советске рассчитывают привлечь туристов нестандартными решениями. Об этом рассказал глава муниципалитета Аркадий Данилов во время прямого эфира в ЦУР во вторник, 14 апреля.

По его словам, сравнивать туристический поток, например, с Зеленоградском сложно. «Там так много людей, даже сейчас чувствуется поток туристов. Рады за Зеленоградск, даже немножечко завидуем», — отметил Данилов.

Советск делает ставку на собственную уникальность. «Мы всё же на границе с Евросоюзом, мы оплот», — подчеркнул глава муниципалитета.

Одна из идей — создать два формата городского пространства в зависимости от времени суток. «Хотим сделать принципиально разный город днём и ночью. Днём город исторический, а ночью — больше современный», — пояснил глава. По его словам, рассматриваются и нестандартные решения: «Хотим какой-то артхаус, пока думаем над этим. Да, дорого».

Власти рассчитывают, что туристы будут приезжать в Советск не на несколько часов, а с ночёвкой. «Город хороший, точно понравится. Приезжайте с ночёвкой на один день», — призвал Данилов. Он добавил, что особенно удобно планировать поездку на конец недели: «Если подгадаете к пятнице, у нас прекрасный театр, спектакли».

Кроме того, в Советске готовят крупные события. День города отметят 12 сентября — ожидается выступление группы «На-На». В начале августа, ориентировочно первого числа, пройдёт День крабовой палочки. Традиционно запланированы мероприятия ко Дню Победы.