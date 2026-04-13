Возле драмтеатра в Калининграде беспощадно обрезали магнолию, у которой любили фотографироваться прохожие (фото)

Так обрезали магнолию в 2026 году | Фото: Татьяна Батыршина
Так дерево выглядело раньше | Фото: Татьяна Батыршина

Одну из достопримечательностей Калининграда — магнолию кобус, которая растёт в сквере у областного драматического театра, обрезали так, что цветы остались только где-то наверху. Об этом «Клопс» сообщила организатор январского митинга за благоприятную городскую среду и экологию Татьяна Батыршина.

По её словам, у этого дерева любили фотографироваться калининградцы и гости города. 

«Во время цветения здесь всегда собирались толпы. Теперь, чтобы сделать фото, наверное, придётся заказывать автовышку. Из дерева сделали какую-то пальму, и не все спилы обработали должным образом», — подчеркнула Татьяна. 

По её словам, она не нашла на сайте администрации Калининграда сведений о разрешении работ по обрезке ветвей. «Не исключаю, что они могли быть без оформления необходимых документов. Очень хочется знать, зачем это сделали и кто был инициатором», — поделилась калининградка.

«Клопс» направил официальный запрос в администрацию Калининграда с просьбой прокомментировать ситуацию.

В Калининграде с 5 апреля запрещено обрезать деревья.

