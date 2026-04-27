Власти Калининграда рассказали о причинах падения деревьев на Галицкого (фото)

Власти Калининграда признали, что во время реконструкции ул. Галицкого были повреждены корни деревьев. Об этом представители горадминистрации заявили в понедельник, 27 апреля, комментируя ситуацию на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне на пересечении ул. Галицкого с ул. Диккенса упало большое дерево. По словам местных жителей, по счастливой случайности обошлось без жертв.

«20 дней назад тоже были сильные порывы ветра и тоже упало несколько деревьев, — отметил собеседник «Клопс». — Ничего удивительного, ведь рабочие подрубают корни тяжёлой техникой. После такого ремонта ни одного дерева у нас не останется. И хорошо, если на голову кому-нибудь не упадёт или на машину. До сих пор сколько было ураганов, ни одно дерево не падало. А начали ремонт улицы — одно за одним повалилось».

Отвечая на претензии, представители горадминистрации заявили: «В ходе прокладки сетей, устройства оснований тротуара с использованием дорожной техники иногда, к сожалению, происходят повреждения верхней части корневой системы. Диаметр всей заглублённой корневой системы примерно соответствует диаметру кроны. В случае, когда повреждённые корни оперативно в соответствии с правилами производства работ укрывают против высыхания, а места повреждений замазывают специальной смесью, как правило, деревья выживают и идут в рост. Подрядчика уже предупредили от необходимости обеспечить надлежащую защиту зелёных насаждений и принимать незамедлительные меры для минимизации вреда».

Впрочем, жители усомнились, что к зелёным насаждениям будут относиться бережно: «Главное — загнать деревья в окружности из бордюрчиков. Вероятно, у кого-то такое понятие о красоте и заботе о них. Долго ли они простоят после такого варварства?»