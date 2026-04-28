12:07

В Калининграде логотипы Российско-китайских игр закрыли на автобусах информацию об остановках (фото)

  1. Калининград
Автор:
В Калининграде логотипы Российско-китайских игр закрыли на автобусах информацию об остановках (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
В Калининграде логотипы Российско-китайских игр закрыли на автобусах информацию об остановках (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

В Калининграде наклейки с логотипом Российско-китайских игр частично закрыли на автобусах таблички с остановками. Об этом «Клопс» рассказали пассажиры. 

По словам главы администрации Елены Дятловой, подобные сложности связаны с изменением подхода к брендированию. Власти отказались от наклеек на кузове.

«Это потом требует дополнительных денежных средств для перекраски», — пояснила глава администрации.

Теперь элементы оформления размещают преимущественно на окнах. Такой вариант уже использовали перед Новым годом.

Сити-менеджер признала, что проблема есть, и пообещала решить её: «Что нужно сделать? В другое место переместить таблички с номерами — и всё. Да, выполним».

В Калининграде введут новый стандарт работы транспорта. Подробнее — в материале «Клопс»

3 190
Общественный транспорт