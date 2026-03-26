Калининградец утверждает, что заметил на Девау клеща размером с майского жука (фото)

Калининградец Даниил, гуляя с собакой в полях вокруг бывшего аэродрома Девау в Ленинградском районе, сделал фотографию напугавшего его клеща очень большого размера. Об этом молодой человек рассказал «Клопс» в четверг, 26 марта.

По его словам, встреча с членистоногим произошла ещё 19 марта. Тогда он обратил внимание на какое-то движение в траве и сначала решил, что это «какой-то жук». Но потом вспомнил, что «за несколько дней [до того] читал статью про клещей-мутантов рода хиаломма» и понял, что столкнулся именно с ним.

«Скажу так: дела до моей собаки ему не было, его интересовал я! — рассказал Даниил. — И начал преследовать он меня! Бегают они, скорее, не как муравьи, а как пауки, мне больше их напомнило!

Но то, что они научились бегать, это новшество! Я был шокирован!»

Клещ был якобы «размером с майского жука». Несмотря на испуг, молодой человек сделал довольно качественное фото членистоногого, а потом ретировался и теперь говорит, что опасается гулять с питомцем где-либо, кроме собственного двора.

Но биолог Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад», которому «Клопс» показал портрет предполагаемой гиаломмы, уверен, что страхи преувеличены.

По его мнению, на фото действительно может быть среднеазиатский клещ этого рода, но оно, вероятно, отредактировано и имеет признаки подделки.

«Она больше похожа на гиаломму, чем сама гиаломма, — отметил учёный. — Справа одной лапки нет. Даже если допустить, что она потеряна, то с левой стороны вторая нога заходит под первую, но не выходит из-под неё».

При это размеры взрослых особей клещей рода гиаломма в большинстве случаев только около 10 мм. Правда, самка рода Hyalomma asiaticum, на которую похож клещ на фото, действительно может достигать трёх сантиметров, считая длину лапок. «Но им нужно много тепла, у нас в Калининградской области весной для них слишком холодно, — отметил эксперт.

Кроме того, настоящий клещ гиаломма всё-таки всегда предпочтёт животное!»

Кстати, первые публикации о бегающих и жалящих больших клещах появились в интернете не за несколько дней до 19 марта, а в тот же день или позже.

Если вы увидели странное существо, клеща, паука, насекомое или другое животное и хотите узнать, кто это, будьте готовы верифицировать свои наблюдения, советует учёный. Запишите геометку места, где вы его встретили, пришлите исходный файл фотоснимка с метаданными, которые могут доказать его подлинность.