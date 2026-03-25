Водитель авто, вылетевшего в ров равелина Хаберберг на Киевской, был пьян и ездил без прав

Водитель автомобиля, упавшего в ров равелина Хаберберг на улице Киевской, был пьян. Об этом «Клопс» сообщили в региональном УМВД в среду, 25 марта.

В полиции пояснили, что калининградец за рулём Kia Rio не справился с управлением, вылетел с дороги, пробил ограждение, после чего машина оказалась в воде. Мужчина был пьян и не имел водительских прав. На него составили три административных протокола:

по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишённым права управления транспортными средствами»);

по ст. 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»):

по ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

По данным источника в экстренных службах региона, после аварии мужчина переплыл ров и попытался скрыться, но его задержали. Официального подтверждения этой информации пока нет.