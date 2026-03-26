В центре Калининграда дама в красном пуховике устроила охоту на анютины глазки (видео)

В Калининграде в сквере у площади Победы женщина вырвала недавно высаженные цветы из городской клумбы. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города во вторник, 26 марта.

На кадрах видно, как дама в красном пуховике подошла к клумбе и начала выдёргивать анютины глазки. В этот момент её заметили из окна комитета городского хозяйства. Женщину сняли на камеру, а затем попытались остановить.

«Традиционно, к сожалению. Как только высаживаем на клумбах цветы, так сразу же появляются желающие их своровать, причём выдирают зелёные насаждения обычно не какие‑то малолетние вандалы, а люди вполне взрослые и образованные, но почему‑то непонимающие, что городское — это не ничьё, а общее», — сетуют власти.

Калининградка отделалась профилактической беседой. В мэрии призвали горожан не проходить мимо, если они становятся свидетелями вандализма, и хотя бы делать замечание.