Во время строительства дублёра Литовского вала в Калининграде появятся очень необычные релоканты

При строительстве улицы Юбилейной, которая станет дублёром Литовского вала, обитающих там краснокнижных жуков переселят в другие зелёные зоны города. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова на брифинге в горадминистрации во вторник, 24 марта.

«Мы заказали дополнительную экспертизу на предмет выявления краснокнижных видов, чтобы установить конкретно, где они обитают. В проектной документации есть отдельный раздел, там написано: если в ходе работ мы наткнёмся на этих жучков, мы должны сделать их релокацию. Переместим их в другое место, которое им будет комфортно», — заявила Дятлова.