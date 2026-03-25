Виноваты канал и бобры: в подтопленном посёлке в Озёрском районе нашли «критические нарушения»

Причиной подтопления придомовых территорий в посёлке Карамышево Озёрского района стал заболоченный канал и другие возникшие из-за этого проблемы, которые обнаружили муниципальные власти. Об этом сообщили «Клопс» в администрации округа в среду, 25 марта.

В посёлке провели выездное обследование затопленных участков. Оно и показало, что корень всех бед, в том числе на улице Советской, — «неудовлетворительное состояние областного канала ГВ-1-11, на котором более 30 лет не проводились работы по очистке и текущему содержанию», отмечено в сообщении.

Нарушения, которые обнаружились во время обследования, местные власти считают критическими. Во-первых, частично разрушен трубопереезд, что привело к снижению пропускной способности и нарушению гидравлического режима. Во-вторых, на всём протяжении канала найдено множество бобровых плотин, создающих подпор воды и препятствующих её свободному течению. В третьих, водоём заболочен из-за длительного отсутствия очистки: в нём накопился ил и процветает водная растительность.

Дренажная система, на которую грешат местные жители, тоже не в порядке: дренажные устья расположены ниже уровня воды в канале, что исключает естественный отток жидкости.

Все эти факторы привели к тому, что вода поднялась до критического уровня, образовав застойные зоны и даже локальное озерцо. А придомовые территории и участки оказались подтоплены.

Для решения проблемы администрация повторно направила официальный запрос собственнику канала ГВ-1-11 с требованием принять меры по ликвидации подтопления и инициировала проверку текущего состояния гидротехнических сооружений.

Потоп, который начался осенью и продолжается до сих пор, в Карамышево не первый: аналогичная ситуация, согласно данным администрации, имела место в 2018 году.

Тогда жители пострадавших домов тоже обратились к окружным властям с просьбой устранить подтопление.

«Были проведены работы по ликвидации плотины на канале ГВ-1-11, — сказано в письме. — Проблема подтопления данных домов была устранена, и в течение нескольких последующих лет ситуация оставалась стабильной».

Принесут ли описанные меры положительный результат и сейчас, до вмешательства в ситуацию собственника канала сказать сложно.