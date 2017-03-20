О детских поликлиниках, Доме советов и новых санаториях: что и как Алиханов предлагает поменять в регионе

В субботу, 18 марта, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов встретился с журналистами медиагруппы "Западная пресса". Встреча прошла "без галстуков", глава региона ответил на вопросы, в том числе на вопросы читателей — за несколько часов накануне встречи Клопс.Ru получил несколько десятков писем.

О планах по строительству санатория в Светлогорске, заводах в Прибрежном и ценах на продукты — Антон Алиханов высказался о том, что волнует калининградцев и жителей

Калининградской области.

О детских поликлиниках

Будут ли в Калининграде строиться детские поликлиники и как решается вопрос нехватки медицинских кадров, спросили главу региона.

"К вопросу об обязательствах бизнеса. У нас есть проект по строительству парковок к ЧМ-2018. В дальнейшем эту территорию получат под застройку. В рамках этого проекта мы обяжем застройщика отдать под детскую поликлинику 1000–1500 кв.м. — в доме на первом этаже", — заявил Алиханов.

Ранее врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева отмечала, что участковых педиатров и терапевтов категорически не хватает. Так, в детской поликлинике №1 на 20 тысяч обслуживаемого населения в штате всего восемь педиатров. Сиглаева предложила решать этот вопрос путём увеличения количества среднего медперсонала. В поликлинике на одного врача должно приходиться порядка четырёх медсестёр, и этого показателя рассчитывают достичь к 2020 году.

О Прибрежном

В ближайшее время будет определён порядок, согласно которому будут осуществляться проверки заводов в Прибрежном, на которые жалуются местные жители.

"На ближайшем экологическом совете эту проблему мы детально обсудим. Подберём механизмы независимого контроля. Действительно, были нарушения у того же "Браво БВР", у других компаний. Посмотрим, как они выполняют предписания. При этом я знаю истории, когда экологическая общественность иногда представляет корпорацию, которая на этом паразитирует и зарабатывает деньги. Я хочу подойти к этой ситуации взвешенно. Нарушения были, мы их сами фиксировали. Здесь очень важно найти баланс. Если не выполнили предписание, их надо закрывать. Никакие налоги не окупают испорченного здоровья граждан", — пояснил Алиханов.

В 2015 году в посёлке были установлены газоанализаторы. Дорогостоящее оборудование для определения концентрации вредных веществ в воздухе администрация Калининграда приобрела после жалоб жителей Прибрежного на загрязнение атмосферы . Проведённая тогда проверка показала, что превышение нормативов предельно допустимых выбросов в воздух таких веществ, как свинец, оксид углерода и формальдегид, составило в среднем в 2,5 раза.

О "чистке" управляющих компаний

"Подготовлен проект закона, чтобы передать муниципалитетам возможность проводить контроль УК, а мы на основании результатов этого контроля на местах будем УК штрафовать вплоть до лишения лицензий. Надо будет — будем лишать лицензий в массовом порядке. Вот открывали детскую площадку в Отрадном. Пошли смотреть дальше — в подъездах провода висят. Это же ничего не стоит — всё в короб поместить. То количество недовольства, которое выливается на УК, переходит границы. В ближайшее время мы начнём фактически чистку на этом рынке услуг. И я её сегодня официально анонсирую", — заявил Алиханов.

Об аквапарке

Инвестор продолжает искать место в Светлогорске под аквапарк.

"Меня эти метания душевные инвестора по выбору места уже утомили. Я готов нашу землю отдать под этот проект. Дело даже не в том, за сколько мы её продадим под строительство, а в косвенном эффекте от появления аквапарка, он станет точкой притяжения. Причём не только для российских туристов, но и для иностранцев. Хотелось бы сделать аквапарк мирового уровня", — пояснил Алиханов , отметив важность подобного объекта в курортном городе.

О планах по строительству аквапарка Алиханов сообщил в начале декабря. Он заявил, что хочет добиться "вау-эффекта"

О Светлогорске

Алиханов обозначил несколько ключевых для региона проектов в сфере туризма. "Это велодорожки вдоль побережья, аквапарк и санаторий в Светлогорске. Бювет в Светлогорске работает по дикому расписанию. У нас есть идея: сделать ещё несколько бюветов, чтобы "раскручивать" эту скважину с минеральной водой", — прокомментировал планы правительства Алиханов.

О кадровых перестановках

Глава региона Антон Алиханов не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о назначении главы администрации Гвардейска Александра Торбы на пост вице-премьера. Ранее сообщалось, что Торба может занять пост вице-премьера, который освободился после ухода с должности Александра Егорычева. "Слухи не комментирую", — пояснил глава региона.

Также решением Антона Алиханова глава комитета городского хозяйства администрации Калининграда Сергей Мельников покинул должность и займёт место главы администрации Балтийского муниципального района.

О собственных расследованиях

Глава региона Антон Алиханов рассказал о том, что во время одной из неофициальных поездок по области удалось провести "целое расследование" . В Славске благодаря неофициальному визиту главы региона решился конфликт между главой администрации и советом депутатов. Также Алиханов проанонсировал итоги других расследований.

Глава региона признавался в своей любви к неформальным поездкам по области без сопровождения чиновников: по его мнению, такие визиты помогают получить личные впечатления о проблемах. В январе 2017 года он взял журналистов в одну из таких поездок в Советск

О Королевском замке

Глава региона заявил, что необходимости восстанавливать Королевский замок нет . "Сделаем стеклянный саркофаг, чтобы можно было посмотреть раскопки. Возводить новодел, мне кажется, не очень правильно. У нас что, в городе нечего восстанавливать? Ту же башню Врангеля. Есть объекты, которые не разрушены, их надо приводить в порядок", — заключил Алиханов.

Главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне также считает , что неразумно полностью восстанавливать Королевский замок. Вместо этого Генне предложил ввести в эксплуатацию Дом Советов и восстановить лишь наиболее ценные объекты Королевского замка.

О Доме Советов

Инвесторы планируют приступить к восстановлению Дома Советов уже в ноябре. "Дом Советов будет достроен и введён в эксплуатацию. Мы договорились с инвесторами, что они нам оставят десять тысяч квадратов — первые пять этажей. При хорошем раскладе они планируют в ноябре начать [реконструкцию]. Я скептически отношусь, но они сами об этом говорят", — заявил Алиханов.

спецпроекте Клопс.Ru "Союз развалился, а он стоит" прораб и руководитель участка рассказывали, что к 1991 году готовность объекта была 95%. Северная часть, смотрящая на Нижнее озеро, была завершена полностью. К тому моменту были даже смонтированы лифты.

Руководитель участка Николай Брусков с огорчением говорит о том, что не хватило всего года, чтобы здание удалось сдать в эксплуатацию. "В городе не было службы по эксплуатации лифтов в таких высотных домах. Ещё бы год простояла советская власть — и мы бы успели завершить!".

Что касается развития исторического центра города в целом, то тут позиция главы региона однозначна: территория будет застраиваться и благоустраиваться последовательно, шаг за шагом, с учётом общественного мнения.

Письма читателей

Всего на почту Клопс.Ru пришло более 70 вопросов Антону Алиханову от читателей. Большая их часть связана с работой управляющих компаний, неудовлетворительным состоянием дорог, тротуаров и социальными вопросами. Все вопросы переданы врио губернатора. Отправители получат персональные ответы.

На некоторые письма Алиханов ответил во время встречи.