О детских поликлиниках, Доме советов и новых санаториях: что и как Алиханов предлагает поменять в регионе

В субботу, 18 марта, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов встретился с журналистами медиагруппы "Западная пресса". Встреча прошла "без галстуков", глава региона ответил на вопросы, в том числе на вопросы читателей — за несколько часов накануне встречи Клопс.Ru получил несколько десятков писем.
О планах по строительству санатория в Светлогорске, заводах в Прибрежном и ценах на продукты — Антон Алиханов высказался о том, что волнует калининградцев и жителей
Калининградской области.
О детских поликлиниках
Будут ли в Калининграде строиться детские поликлиники и как решается вопрос нехватки медицинских кадров, спросили главу региона.
"К вопросу об обязательствах бизнеса. У нас есть проект по строительству парковок к ЧМ-2018. В дальнейшем эту территорию получат под застройку. В рамках этого проекта мы обяжем застройщика отдать под детскую поликлинику 1000–1500 кв.м. — в доме на первом этаже", — заявил Алиханов.
Ранее врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева отмечала, что участковых педиатров и терапевтов категорически не хватает. Так, в детской поликлинике №1 на 20 тысяч обслуживаемого населения в штате всего восемь педиатров. Сиглаева предложила решать этот вопрос путём увеличения количества среднего медперсонала. В поликлинике на одного врача должно приходиться порядка четырёх медсестёр, и этого показателя рассчитывают достичь к 2020 году.
О Прибрежном
В ближайшее время будет определён порядок, согласно которому будут осуществляться проверки заводов в Прибрежном, на которые жалуются местные жители.
"На ближайшем экологическом совете эту проблему мы детально обсудим. Подберём механизмы независимого контроля. Действительно, были нарушения у того же "Браво БВР", у других компаний. Посмотрим, как они выполняют предписания. При этом я знаю истории, когда экологическая общественность иногда представляет корпорацию, которая на этом паразитирует и зарабатывает деньги. Я хочу подойти к этой ситуации взвешенно. Нарушения были, мы их сами фиксировали. Здесь очень важно найти баланс. Если не выполнили предписание, их надо закрывать. Никакие налоги не окупают испорченного здоровья граждан", — пояснил Алиханов.
В 2015 году в посёлке были установлены газоанализаторы. Дорогостоящее оборудование для определения концентрации вредных веществ в воздухе администрация Калининграда приобрела после жалоб жителей Прибрежного на загрязнение атмосферы
. Проведённая тогда проверка показала, что превышение нормативов предельно допустимых выбросов в воздух таких веществ, как свинец, оксид углерода и формальдегид, составило в среднем в 2,5 раза.
О "чистке" управляющих компаний
"Подготовлен проект закона, чтобы передать муниципалитетам возможность проводить контроль УК, а мы на основании результатов этого контроля на местах будем УК штрафовать вплоть до лишения лицензий. Надо будет — будем лишать лицензий в массовом порядке. Вот открывали детскую площадку в Отрадном. Пошли смотреть дальше — в подъездах провода висят. Это же ничего не стоит — всё в короб поместить. То количество недовольства, которое выливается на УК, переходит границы. В ближайшее время мы начнём фактически чистку на этом рынке услуг. И я её сегодня официально анонсирую", — заявил Алиханов.
Об аквапарке
Инвестор продолжает искать место в Светлогорске под аквапарк.
"Меня эти метания душевные инвестора по выбору места уже утомили. Я готов нашу землю отдать под этот проект. Дело даже не в том, за сколько мы её продадим под строительство, а в косвенном эффекте от появления аквапарка, он станет точкой притяжения. Причём не только для российских туристов, но и для иностранцев. Хотелось бы сделать аквапарк мирового уровня", — пояснил Алиханов
, отметив важность подобного объекта в курортном городе.
О Светлогорске
Алиханов обозначил несколько ключевых для региона проектов в сфере туризма. "Это велодорожки вдоль побережья, аквапарк и санаторий в Светлогорске. Бювет в Светлогорске работает по дикому расписанию. У нас есть идея: сделать ещё несколько бюветов, чтобы "раскручивать" эту скважину с минеральной водой", — прокомментировал планы правительства Алиханов.
О кадровых перестановках
Глава региона Антон Алиханов не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию
о назначении главы администрации Гвардейска Александра Торбы на пост вице-премьера. Ранее сообщалось, что Торба может занять пост вице-премьера, который освободился после ухода с должности Александра Егорычева. "Слухи не комментирую", — пояснил глава региона.
Также решением Антона Алиханова глава комитета городского хозяйства администрации Калининграда Сергей Мельников покинул должность
и займёт место главы администрации Балтийского муниципального района.
О собственных расследованиях
Глава региона Антон Алиханов рассказал о том, что во время одной из неофициальных поездок по области удалось провести "целое расследование"
. В Славске благодаря неофициальному визиту главы региона решился конфликт между главой администрации и советом депутатов. Также Алиханов проанонсировал итоги других расследований.
Глава региона признавался в своей любви к неформальным поездкам по области без сопровождения чиновников: по его мнению, такие визиты помогают получить личные впечатления о проблемах. В январе 2017 года он взял журналистов в одну из таких поездок в Советск
.
О Королевском замке
Глава региона заявил, что необходимости восстанавливать Королевский замок нет
. "Сделаем стеклянный саркофаг, чтобы можно было посмотреть раскопки. Возводить новодел, мне кажется, не очень правильно. У нас что, в городе нечего восстанавливать? Ту же башню Врангеля. Есть объекты, которые не разрушены, их надо приводить в порядок", — заключил Алиханов.
Главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне также считает
, что неразумно полностью восстанавливать Королевский замок. Вместо этого Генне предложил ввести в эксплуатацию Дом Советов и восстановить лишь наиболее ценные объекты Королевского замка.
О Доме Советов
Инвесторы планируют приступить к восстановлению Дома Советов
уже в ноябре. "Дом Советов будет достроен и введён в эксплуатацию. Мы договорились с инвесторами, что они нам оставят десять тысяч квадратов — первые пять этажей. При хорошем раскладе они планируют в ноябре начать [реконструкцию]. Я скептически отношусь, но они сами об этом говорят", — заявил Алиханов.
В спецпроекте Клопс.Ru
"Союз развалился, а он стоит" прораб и руководитель участка рассказывали, что к 1991 году готовность объекта была 95%. Северная часть, смотрящая на Нижнее озеро, была завершена полностью. К тому моменту были даже смонтированы лифты.
Руководитель участка Николай Брусков с огорчением говорит о том, что не хватило всего года, чтобы здание удалось сдать в эксплуатацию. "В городе не было службы по эксплуатации лифтов в таких высотных домах. Ещё бы год простояла советская власть — и мы бы успели завершить!".
Что касается развития исторического центра города в целом, то тут позиция главы региона однозначна: территория будет застраиваться и благоустраиваться последовательно, шаг за шагом, с учётом общественного мнения.
Письма читателей
Всего на почту Клопс.Ru пришло более 70 вопросов Антону Алиханову от читателей. Большая их часть связана с работой управляющих компаний, неудовлетворительным состоянием дорог, тротуаров и социальными вопросами. Все вопросы переданы врио губернатора. Отправители получат персональные ответы.
На некоторые письма Алиханов ответил во время встречи.
О выплатах многодетным семьям
— С 2017 года отменены региональные ежемесячные выплаты многодетным семьям. Обоснуйте, пожалуйста, решение, неужели это то, на чем должна экономить наша область?
— Действительно сокращение произошло. Но это коснулось только выплаты, которая была рассчитана на третьего и последующих детей, родившихся после 1 января 2017 года. Все остальные сохранены. К слову, сейчас действует пять выплат для многодетных семей, объём финансирования порядка 1 млрд, из них три четверти — это региональные деньги. Всего многодетных семей, получающих эти выплаты, почти 6,5 тысяч, в них воспитывается 20,5 тысяч детей. Все выплаты производятся по принципу адресности и нуждаемости. В настоящий момент министерство социальной политики прорабатывает новые инструменты выплат, стимулирующих рождение детей. Например, разрабатывается программа "Корзина новорожденного". Такая корзина включала бы в себя вещи, необходимые для малыша, возможно, произведённые в нашей области. Но в целом выплаты должны быть адресованы тем, кто действительно в них нуждается.
О жилье для молодых семей
— Молодым семьям довольно часто бывает сложно определиться с собственным жильем, ипотекой, строительством. Часто нет возможности сделать первоначальный взнос, потому что существенные суммы отдаются за съемное жилье. Будут ли реализовываться какие- либо программы для поддержки данной категории населения?
— Мы готовим поправки в бюджет, чтобы поддержка ипотечного кредитования стала более доступной. Много раз эта программа критиковалась: там слишком тяжелые условия. Мы хотим ситуацию исправить, например, сократить количество документов, чтобы не декларировать, что программа у нас есть, но при этом не выделять ни копейки. В итоге получится такая программа, которая будет улучшать жилищные условия молодых людей и стимулировать рождение в их семьях детей.
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