Алиханов: Инвесторы планируют приступить к восстановлению Дома Советов в ноябре

Инвесторы планируют приступить к восстановления Дома Советов уже в ноябре. Такое заявление сделал глава региона на встрече в медиахолдинге "Западная пресса" в субботу, 18 марта.

"Дом Советов будет достроен и введен в эксплуатацию. Правительство частично переедет. Мы договорились с инвесторами, что они нам оставят десять тысяч квадратов – первые пять этажей. При хорошем раскладе они планируют в ноябре начать. Я скептически ко всему отношусь, но они сами об этом говорят", – заявил Алиханов.

В конце января врио губернатора Антон Алиханов впервые провёл совещание в Доме Советов, на 10-м этаже. На совещании присутствовали представитель собственников, архитекторы, сотрудники регионального правительства. Разговор шёл о судьбе самого известного калининградского долгостроя.

В спецпроекте Клопс.Ru "Союз развалился, а он стоит" прораб и руководитель участка рассказывали, что к 1991 году готовность объекта была 95%. Северная часть, смотрящая на Нижнее озеро, была завершена полностью. К тому моменты были даже смонтированы лифты.

Руководитель участка Николай Брусков с огорчением говорит о том, что не хватило всего года, чтобы здание удалось сдать в эксплуатацию. "В городе не было службы по эксплуатации лифтов в таких высотных домах. Ещё бы год простояла советская власть – и мы бы успели завершить!".