Дата и место
|
6 ноября
пятница
|19:00
|
Раневская. Великая насмешница2026-11-06T19:00:00.000+02:00
О событии
Лирическая комедия «РАНЕВСКАЯ. ВЕЛИКАЯ НАСМЕШНИЦА» — это яркое воспоминание о жизни невероятной женщины-легенды! История о великой и поистине народной актрисе, наполнена светлой иронией и искрометным юмором непревзойденной Фаины Георгиевны Раневской! В спектакль вошли самые известные и любимые цитаты, афоризмы артистки, которые блестяще дополнили подлинно глубокую историю о чувствах и судьбе самой любимой актрисы 20-го века!
Два часа легкого, близкого и понятного юмора, находящего теплый отклик внутри. Два часа исповеди с налетом драмы, которая подается в дуэте с филигранной иронией над собой и всем миром. Два часа не заканчивающегося смеха и единогласных аплодисментов до, во время и после. Два часа гения великой Фаины Раневской!
Этот спектакль соткан из мудрости, которую оставила после себя актриса. Голос Раневской — голос многих поколений. Ее нетленные цитаты мастерски вплетены в диалоги, а разыгрываемые на сцене ситуации совершенно точно имели место быть каждый день в ее жизни.
Советский союз. Москва. 1980-е годы. Квартира Фаины Раневской.
В небольшом пространстве гениальная артистка скромно проводит свою старость. Коротает дни в редких встречах с гостями ее дома, но больше — в односторонних диалогах с прошлым и людьми в нем. Ничего не предвещает беды, тихий и спокойный закат жизнь. Но не тут-то было! У судьбы другие планы на госпожу Раневскую. Один незапланированный визит незнакомки Аннушки и весь мир артистки переворачивается с ног на голову. Сюжетная линия резко входит в крутой поворот и не оставляет зрителям шанса на скуку.
Спектакль — посвящение любимой актрисе нескольких поколений, спектакль — вдохновение, восхищение радость и печаль. И всё о ней! О, Фане Раневской, которая оставила не просто след в истории мирового искусства, а изменила его, проложила магистраль и воздвигла нерушимый памятник гения, творца и вместе с тем простого человека: «Жить тяжко и одиноко, единственная радость заставить человека улыбнуться».
В роли Фаины Раневской — популярная актриса, блистательная Ольга Хохлова