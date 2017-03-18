Алиханов о выборе места под аквапарк: Меня эти душевные метания уже утомили

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"Мне кажется, что в Калининграде настолько плохо с местами, куда можно с ребенком сходить. Вот куда в Светлогорске сходить с трёхлетними, четырёхлетними детьми?", - задал риторический вопрос глава региона.
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