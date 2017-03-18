Алиханов о выборе места под аквапарк: Меня эти душевные метания уже утомили

Инвестор продолжает искать место в Светлогорске под аквапарк. Об этом во время своего визита в медиахолдинг "Западная пресса" заявил Антон Алиханов.

"Меня эти метания душевные по выбору места уже подутомили. Я уже готов нашу землю какую-то отдать. Дело даже не том, за сколько мы это всё продадим, а в том, что аквапарк станет точкой притяжения. Хотелось бы сделать аквапарк мирового уровня", – пояснил Алиханов, отметив важность подобного объекта в курортном городе.

"Мне кажется, что в Калининграде настолько плохо с местами, куда можно с ребенком сходить. Вот куда в Светлогорске сходить с трёхлетними, четырёхлетними детьми?", - задал риторический вопрос глава региона.

Алиханов вспомнил фразу одного из гостей региона: "Блин, как у вас классно. Но больше не приеду". Глава региона сказал, что это связано с тем, что посетить в курортном городе действительно нечего.