Глава региона рассказал о "собственных расследованиях" в поездках по области
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Глава региона Антон Алиханов рассказал о том, что во время одной из неофициальных поездок по области удалось провести "целое расследование". Об этом врио губернатора заявил во время посещения медиахолдинга "Западная пресса" в субботу, 18 марта.
"Я смотрю область. В Славске провёл целое расследование, по итогам которого удалось обнаружить конфликт между главой администрации и Советом депутатов. Узнал это только благодаря тому, что оказался в кафешке местной и разговорился с посетителями. Потом попросил провести проверку по этому поводу. Сейчас этого конфликта нет", – рассказал Антон Алиханов.
Журналисты уточнили по поводу других расследований. "Думаю, что скоро мы вас порадуем", – завершил Алиханов.
Ранее глава области рассказывал о своих неформальных поездках по области без сопровождения чиновников: по его мнению, такие визиты помогают получить личные впечатления о проблемах. В январе 2017 года он взял журналистов
на одну из таких поездок в Советск.
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