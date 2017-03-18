Глава региона рассказал о "собственных расследованиях" в поездках по области

Глава региона Антон Алиханов рассказал о том, что во время одной из неофициальных поездок по области удалось провести "целое расследование". Об этом врио губернатора заявил во время посещения медиахолдинга "Западная пресса" в субботу, 18 марта.

"Я смотрю область. В Славске провёл целое расследование, по итогам которого удалось обнаружить конфликт между главой администрации и Советом депутатов. Узнал это только благодаря тому, что оказался в кафешке местной и разговорился с посетителями. Потом попросил провести проверку по этому поводу. Сейчас этого конфликта нет", – рассказал Антон Алиханов.

Журналисты уточнили по поводу других расследований. "Думаю, что скоро мы вас порадуем", – завершил Алиханов.