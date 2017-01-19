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Главная Новости Общество

Алиханов съездил в Советск в свой выходной и без свиты чиновников (репортаж Клопс.Ru)

18:30
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  • Фото Александра Матвеева
Фото Александра Матвеева
В минувшее воскресенье врио губернатора Антон Алиханов отправился в очередной неформальный вояж по региону. Такие поездки позволяют получить личные впечатления, не черпая их из отчётов. Вместе с главой региона прокатились журналисты газеты "Страна Калининград" и портала Клопс.Ru. 

Дома у самой границы 

— Ну что, поехали уже? А то я начинаю замерзать... — Алиханов, сложивший в багажник своего внедорожника куртку, из вежливости не садится в машину: ждёт своих пассажиров.  
 
Когда все в сборе, глава региона довольно лихо выруливает на Московский проспект. Не успев заранее притормозить перед выбоиной у мотеля "Балтика", вспоминает про свой двор. Возле дома, где Алихановым предоставили служебное жильё, не обустроено, да ещё и темнота. 
 
— Как мне рассказал сосед, у управляющей компании по части электричества где-то что-то не тянет: если один фонарь горит, то другие — нет. Я прихожу поздно, хочется с детьми погулять — а там темень. Я в городе уже выбрал точки, которые мне очень хочется привести в порядок. Например, на Дмитрия Донского лесопарковая зона вообще не обихожена. Разве парки в городе не нужны? Если не хочешь или не можешь, надо отдать их частникам, как это сделал Собянин в Москве, — рассуждает Алиханов. 
 
За разговорами добираемся до Советска. Глава региона в Советске шестой раз. Признаётся: один такой неформальный визит даёт гораздо больше, чем несколько рабочих поездок. 
 
 
Одна из первых достопримечательностей — здание, где останавливался Александр I
 
Остановились возле набережной, у моста Королевы Луизы. 
 
— Это же ужас! — закинув голову, глава региона осматривает дом немецкой постройки, фасадом выходящий на набережную Немана и хорошо заметный с той стороны границы.  
 
Здание разрушается не первый год, а муниципальные власти не могут решить эту проблему. Некогда функционировавшая пристань находится в ведении то ли Росморречфлота, то ли Северо-Западного пароходства, а значит, должна обслуживаться из средств федерального бюджета или частных инвестиций. 
 
— А это настоящий фахверк? — спрашивает Алиханов, показывая на старинные здания по соседству, которые и при немцах, и при Союзе использовались в качестве складов. — Беречь надо историческое наследие, приводить его порядок. 
 
 
Корреспондент Клопс.Ru Екатерина Медведева показала  Антону Алиханову дом на территории погранперехода  
 
И направляется к другой местной достопримечательности — жилому дому, с трёх сторон окружённому забором с колючей проволокой (с четвёртой плещется вышедший из берегов Неман). Жильцы вынуждены попадать к себе домой, предъявляя пограничнику паспорт. Половина здания признана аварийной, жильцов обещали расселить в 2016 году, но этого не произошло. 
 
— Впервые слышу об этом доме. Почему всех там до сих пор не расселили, предстоит разобраться, — коротко комментирует глава региона и шагает дальше. 

Разговор за чаем 

Заглянули в редакцию старейшей газеты Советска "Вестник". В этом году ей исполняется 70 лет, активные читатели и сотрудники газеты собрались в редакции отметить День печати. Советчане перечисляют свои проблемы: льготную ипотеку получить молодой семье практически невозможно, спортплощадок не хватает, РЖД закрыла переход через пути и отрезала дорогу к центру для внушительной части горожан, медучреждения закрыты или в ужасном состоянии, памятник архитектуры — здание кинотеатра Королевы Луизы — разваливается на глазах.
 
 
В редакции собрались сотрудники и читатели 
 
— В Советске, конечно, ещё много всего надо сделать, но то, как обустроили центральную улицу, мне нравится. Фасады отремонтированы. Вечером, когда я здесь гулял, поймал себя на мысли, что есть ощущение, будто ты где-нибудь в Цюрихе, — делится впечатлениями Алиханов. — А вот с бывшим колледжем культуры (тот самый бывший кинотеатр Королевы Луизы —  Прим. ред.) надо что-то делать. Пусть муниципальные власти посчитают, во сколько обойдётся его восстановление, — будем думать.
 
Как оказалось, городские чиновники уже всё давно подсчитали: потребуется минимум 18 миллионов на восстановление кровли и порядка 30 — на ремонт самого здания. Об этом главе региона доложили глава горадминистрации Николай Воищев и депутат облдумы Евгений Абарюс, "ловившие" врио губернатора на выходе из редакции. 

"Ты почему улицы не чистишь?"

Накинув капюшон толстовки и закутавшись в чёрную куртку, Алиханов  отправляется дальше по городу. 
 
Заглянув в музей, останавливается, чтобы побеседовать с повстречавшимися ему на пути супругами — искусствоведом и автором книги "Тильзитские доминанты" Татьяной Урупиной и фотографом Яковом Розенблюмом. Проходящая мимо бабушка прислушивается к разговору и, признав в высоком молодом человеке главу региона, жалуется ему на нечищеные от снега тротуары. 
 
 
 Глава региона прогулялся по улицам Советска в сопровождении местных жителей  
 
— Николай, почему улицы не чистишь? — обращается Алиханов к Воищеву. 
 
— Я? Вот только что метлу бросил! — пытается отшутиться сити-менеджер, но Алиханов абсолютно серьёзен. 
 
 
Многое в городе Антону Алиханову нравится. "Почти как в Цюрихе", — так описал глава региона свои впечатления от прогулки по центру Советска  
 
Градоначальник везёт врио губернатора по улицам Ломоносова и Рабочей, где фасады зданий  явно нуждаются в ремонте. В пустующем ныне старинном доме до закрытия колледжа культуры располагалось студенческое общежитие. Его муниципальные власти не прочь сдать в аренду, но пока желающих взять на себя ответственность за историческое здание не нашлось. 
 
— Мы отремонтировали бы здание бывшего колледжа культуры. Но его лучше пока просто законсервировать и баннером фасад закрыть. А может, средства на другое пустить? Вот, например, на эту летнюю концертную площадку, — Воищев показывает на сооружение за бетонным забором в городском парке. 
 
"Зелёный театр", по словам градоначальника, — уникальное место. До войны оно называлось Тингплатц. Площадка была построена в 1935 году для народных собраний.  
 
— Вместимость — до четырёх тысяч человек, — продолжает тему Абарюс и получает от главы региона предварительное согласие помочь.
 
Алиханову показывают стадион "Красная звезда", который в следующем году будет не узнать: мини-стадион с подсветкой организует за свои деньги компания "Газпром", а основную территорию и административное здание планируют реконструировать за счёт иностранного гранта. 

Селфи с главой региона 

Согласился Алиханов, что стоит проработать вопрос и с открытием в Советске филиала БФУ им. Канта. Не требующая практически никаких вложений база для этого есть: после расформирования местного кинотехникума без дела стоят полностью отремонтированные учебный корпус, общежитие и спортзал. Когда-то учебное заведение, нынче закрытое, числилось филиалом ВГИКа — там даже планировали открыть мультипликационное отделение. 
 
Не успел глава региона немного погулять в одиночестве по центральной площади, как был остановлен журналистами, которые привели семейную пару с малышом в коляске. Рабочих мест и нормальных медучреждений — вот чего не хватает в городе, рассказывают советчане.   
 
Увидев столпотворение и людей с фотокамерами, останавливаются прохожие. Поняв, что им повезло встретить нового главу региона вот так запросто, пара просит Алиханова о селфи с ним. 
 
Во второй половине дня глава региона засобирался в Калининград.
 
 
"Сегодня взял с собой форму и рассчитываю после поездки в спортзал добраться, а то редко совсем удаётся заняться спортом", — признаётся Алиханов. 
 
И добавляет, что через два-три месяца окончательно "войдёт в рабочий режим".
 

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3 комментария Правила комментирования

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жертва
бульдог белый #
20:09
что за муть!
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Капитан_Пакистан
Капитан_Пакистан #
20:13
Как без свиты? А толпа журналистов с каждым пуком наставленника солнцеликого Пу? Может он и нормальный, но пиарщики лажают. На выборах проголосую против него, потому что то что так пытаются втюхать насильно обычно оказывается трэшем.
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жертва
бульдог белый #
20:19
ооо
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