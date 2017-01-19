Алиханов съездил в Советск в свой выходной и без свиты чиновников (репортаж Клопс.Ru)

В минувшее воскресенье врио губернатора Антон Алиханов отправился в очередной неформальный вояж по региону. Такие поездки позволяют получить личные впечатления, не черпая их из отчётов. Вместе с главой региона прокатились журналисты газеты "Страна Калининград" и портала Клопс.Ru.

Дома у самой границы

— Ну что, поехали уже? А то я начинаю замерзать... — Алиханов, сложивший в багажник своего внедорожника куртку, из вежливости не садится в машину: ждёт своих пассажиров.

Когда все в сборе, глава региона довольно лихо выруливает на Московский проспект. Не успев заранее притормозить перед выбоиной у мотеля "Балтика", вспоминает про свой двор. Возле дома, где Алихановым предоставили служебное жильё, не обустроено, да ещё и темнота.

— Как мне рассказал сосед, у управляющей компании по части электричества где-то что-то не тянет: если один фонарь горит, то другие — нет. Я прихожу поздно, хочется с детьми погулять — а там темень. Я в городе уже выбрал точки, которые мне очень хочется привести в порядок. Например, на Дмитрия Донского лесопарковая зона вообще не обихожена. Разве парки в городе не нужны? Если не хочешь или не можешь, надо отдать их частникам, как это сделал Собянин в Москве, — рассуждает Алиханов.

За разговорами добираемся до Советска. Глава региона в Советске шестой раз. Признаётся: один такой неформальный визит даёт гораздо больше, чем несколько рабочих поездок.

Одна из первых достопримечательностей — здание, где останавливался Александр I

Остановились возле набережной, у моста Королевы Луизы.

— Это же ужас! — закинув голову, глава региона осматривает дом немецкой постройки, фасадом выходящий на набережную Немана и хорошо заметный с той стороны границы.

Здание разрушается не первый год, а муниципальные власти не могут решить эту проблему. Некогда функционировавшая пристань находится в ведении то ли Росморречфлота, то ли Северо-Западного пароходства, а значит, должна обслуживаться из средств федерального бюджета или частных инвестиций.

— А это настоящий фахверк? — спрашивает Алиханов, показывая на старинные здания по соседству, которые и при немцах, и при Союзе использовались в качестве складов. — Беречь надо историческое наследие, приводить его порядок.

Корреспондент Клопс.Ru Екатерина Медведева показала Антону Алиханову дом на территории погранперехода

И направляется к другой местной достопримечательности — жилому дому, с трёх сторон окружённому забором с колючей проволокой (с четвёртой плещется вышедший из берегов Неман). Жильцы вынуждены попадать к себе домой, предъявляя пограничнику паспорт. Половина здания признана аварийной, жильцов обещали расселить в 2016 году, но этого не произошло.

— Впервые слышу об этом доме. Почему всех там до сих пор не расселили, предстоит разобраться, — коротко комментирует глава региона и шагает дальше.

Разговор за чаем

Заглянули в редакцию старейшей газеты Советска "Вестник". В этом году ей исполняется 70 лет, активные читатели и сотрудники газеты собрались в редакции отметить День печати. Советчане перечисляют свои проблемы: льготную ипотеку получить молодой семье практически невозможно, спортплощадок не хватает, РЖД закрыла переход через пути и отрезала дорогу к центру для внушительной части горожан, медучреждения закрыты или в ужасном состоянии, памятник архитектуры — здание кинотеатра Королевы Луизы — разваливается на глазах

В редакции собрались сотрудники и читатели

— В Советске, конечно, ещё много всего надо сделать, но то, как обустроили центральную улицу, мне нравится. Фасады отремонтированы. Вечером, когда я здесь гулял, поймал себя на мысли, что есть ощущение, будто ты где-нибудь в Цюрихе, — делится впечатлениями Алиханов. — А вот с бывшим колледжем культуры (тот самый бывший кинотеатр Королевы Луизы — Прим. ред.) надо что-то делать. Пусть муниципальные власти посчитают, во сколько обойдётся его восстановление, — будем думать.

Как оказалось, городские чиновники уже всё давно подсчитали: потребуется минимум 18 миллионов на восстановление кровли и порядка 30 — на ремонт самого здания. Об этом главе региона доложили глава горадминистрации Николай Воищев и депутат облдумы Евгений Абарюс, "ловившие" врио губернатора на выходе из редакции.

"Ты почему улицы не чистишь?"

Накинув капюшон толстовки и закутавшись в чёрную куртку, Алиханов отправляется дальше по городу.

Заглянув в музей, останавливается, чтобы побеседовать с повстречавшимися ему на пути супругами — искусствоведом и автором книги "Тильзитские доминанты" Татьяной Урупиной и фотографом Яковом Розенблюмом. Проходящая мимо бабушка прислушивается к разговору и, признав в высоком молодом человеке главу региона, жалуется ему на нечищеные от снега тротуары.

Глава региона прогулялся по улицам Советска в сопровождении местных жителей

— Николай, почему улицы не чистишь? — обращается Алиханов к Воищеву.

— Я? Вот только что метлу бросил! — пытается отшутиться сити-менеджер, но Алиханов абсолютно серьёзен.

Многое в городе Антону Алиханову нравится. "Почти как в Цюрихе", — так описал глава региона свои впечатления от прогулки по центру Советска

Градоначальник везёт врио губернатора по улицам Ломоносова и Рабочей, где фасады зданий явно нуждаются в ремонте. В пустующем ныне старинном доме до закрытия колледжа культуры располагалось студенческое общежитие. Его муниципальные власти не прочь сдать в аренду, но пока желающих взять на себя ответственность за историческое здание не нашлось.

— Мы отремонтировали бы здание бывшего колледжа культуры. Но его лучше пока просто законсервировать и баннером фасад закрыть. А может, средства на другое пустить? Вот, например, на эту летнюю концертную площадку, — Воищев показывает на сооружение за бетонным забором в городском парке.

"Зелёный театр", по словам градоначальника, — уникальное место. До войны оно называлось Тингплатц. Площадка была построена в 1935 году для народных собраний.

— Вместимость — до четырёх тысяч человек, — продолжает тему Абарюс и получает от главы региона предварительное согласие помочь.

Алиханову показывают стадион "Красная звезда", который в следующем году будет не узнать: мини-стадион с подсветкой организует за свои деньги компания "Газпром", а основную территорию и административное здание планируют реконструировать за счёт иностранного гранта.

Селфи с главой региона

Согласился Алиханов, что стоит проработать вопрос и с открытием в Советске филиала БФУ им. Канта. Не требующая практически никаких вложений база для этого есть: после расформирования местного кинотехникума без дела стоят полностью отремонтированные учебный корпус, общежитие и спортзал. Когда-то учебное заведение, нынче закрытое, числилось филиалом ВГИКа — там даже планировали открыть мультипликационное отделение.

Не успел глава региона немного погулять в одиночестве по центральной площади, как был остановлен журналистами, которые привели семейную пару с малышом в коляске. Рабочих мест и нормальных медучреждений — вот чего не хватает в городе, рассказывают советчане.

Увидев столпотворение и людей с фотокамерами, останавливаются прохожие. Поняв, что им повезло встретить нового главу региона вот так запросто, пара просит Алиханова о селфи с ним.

Во второй половине дня глава региона засобирался в Калининград.

"Сегодня взял с собой форму и рассчитываю после поездки в спортзал добраться, а то редко совсем удаётся заняться спортом", — признаётся Алиханов.

И добавляет, что через два-три месяца окончательно "войдёт в рабочий режим".