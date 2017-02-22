Генне: Королевский замок неразумно восстанавливать целиком
Главный архитектор Калининграда считает, что неразумно полностью восстанавливать Королевский замок. Об этом Вячеслав Генне рассказал в программе "Авторитет с Еленой Воловой" в прямом эфире радио "Комсомольская правда – Калининград" в среду, 22 февраля.
Вместо этого Генне предложил ввести в эксплуатацию Дом Советов и восстановить лишь наиболее ценные объекты Королевского замка. При этом он отметил, что наиболее удачным в этом плане является проект архитектора Антона Сагаля, который в 2015 году выиграл конкурс "Пост–замок". Он сравнил
Дом Советов с миланской достопримечательностью Torre Velasca.
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