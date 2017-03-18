Алиханов отказался комментировать слух о назначении Торбы на место вице-премьера Егорычева
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Глава региона Антон Алиханов не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о назначении главы администрации Гвардейска Александра Торбы на пост вице-премьера. Об этом стало известно в ходе визита врио губернатора в медиахолдинг "Западная пресса".
"Слухи по поводу Торбы и Коломийца (Прим.ред.- врио министра муниципального развития Максим Коломиец) я не комментирую", – заявил Антон Алиханов. Ранее сообщалось, что Торба может занять пост вице-премьера, который освободился после ухода с него Александра Егорычева.
Ранее стало известно
о том, что врио вице-премьера по внутренней политике правительства Калининградской области Александр Егорычев уходит в отставку по собственному желанию. 17 марта Антон Алиханов подтвердил информацию
. Работать в региональном правительстве Егорычев начал в 2010 году.
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