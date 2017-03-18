Алиханов отказался комментировать слух о назначении Торбы на место вице-премьера Егорычева

Глава региона Антон Алиханов не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о назначении главы администрации Гвардейска Александра Торбы на пост вице-премьера. Об этом стало известно в ходе визита врио губернатора в медиахолдинг "Западная пресса".

"Слухи по поводу Торбы и Коломийца (Прим.ред.- врио министра муниципального развития Максим Коломиец) я не комментирую", – заявил Антон Алиханов. Ранее сообщалось, что Торба может занять пост вице-премьера, который освободился после ухода с него Александра Егорычева.