Алиханов подтвердил отставку врио вице-премьера Егорычева

Врио вице-премьера Александр Егорычев сам попросил освободить его от занимаемой в региональном правительстве должности. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов после Совета по культуре в пятницу, 17 марта.

Что касается ухода Александра Владимировича (Егорычева — Прим. ред.) — это была его личная просьба освободить его от должности. Он в активном кадровом резерве сохраняется. Мы просто удовлетворили его прошение, — заявил Алиханов.