Алиханов подтвердил отставку врио вице-премьера Егорычева
Александр Егорычев
Фото из архива Клопс.Ru
Врио вице-премьера Александр Егорычев сам попросил освободить его от занимаемой в региональном правительстве должности. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов после Совета по культуре в пятницу, 17 марта.
Что касается ухода Александра Владимировича (Егорычева — Прим. ред.) — это была его личная просьба освободить его от должности. Он в активном кадровом резерве сохраняется. Мы просто удовлетворили его прошение, — заявил Алиханов.
Напомним, что Егорычев начал работать в региональном правительстве
в 2010 году. С 2015 года занимал пост главы аппарата вице-премьера по внутренней политике, но с приходом Антона Алиханова этот пост оставил и работал в должности врио вице-премьера.
В ноябре 2016 года сообщалось о планах награждения Егорычева медалью
за заслуги перед Калининградом. Председатель горсовета Андрей Кропоткин говорил, что врио вице-премьера внёс большой вклад в деятельность города и стабильную работу всех ветвей власти.
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