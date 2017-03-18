Алиханов проанонсировал "чистку" на рынке управляющих компаний

Региональные власти проанонсировали "чистку" на рынке управляющих компаний. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов в субботу, 18 марта, в ходе встречи в медиахолдинге "Западная пресса".

Врио губернатора рассказал о том, что за последние 2,5 месяца поступило 1780 жалоб на работу УК. "Значит, в массовом порядке будем лишать УК лицензий. В Отрадном открывали детскую площадку. Потом пошли смотреть дальше – в подъездах провода как сопли висят. Это же ничего не стоит, чтобы это всё в короб поместить. То количество недовольства, которое выливается на УК, переходит границы. Мы начнём чистку на этом рынке", – заявил Алиханов.

Глава региона рассказал, что у него есть вопросы и к работе своей управляющей компании. "Я спрашиваю у Ярошука, почему у меня вечером не горит свет во дворе. На следующий день он горел, потом опять не горит. УК что-то не купила, какой-то переходник. Обратился к Мельникову, только после его разговора с УК что-то изменилось", – рассказал Алиханов.

В завершении глава региона пошутил. "Ярошука поэтому в Балтийск не отправили, потому что он не справился с поручением. А Мельникова отправили", – засмеялся Алиханов.