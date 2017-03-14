Источники: Сергей Мельников уйдёт работать в администрацию Балтийска

Глава Комитета городского хозяйства, заместитель главы администрации Калининграда Сергей Мельников покинет должность и займёт место в мэрии Балтийска. Об этом Клопс.Ru сообщили источники, знакомые с ситуацией.



Согласно озвученным данным, Сергею Мельникову предложили должность мэра Балтийска. Сам он в настоящее время оказался недоступен для комментариев.

Источник в администрации Балтийска рассказал, что Сергей Мельников в конце недели приступит к исполнению обязанностей заместителя главы Балтийского муниципального района. Он займёт место ушедшего с должности Юрия Болотова. В ближайшее время и.о. главы администрации Балтийского муниципального района Людмила Коточикова уйдёт с поста. Будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Предполагается, что Сергей Мельников займёт её должность.

Мэр Калининграда Александр Ярошук сообщил: "Это было решение губернатора и, я думаю, он сам его прокомментирует. А кто будет (придет на должность Мельникова — прим. ред.) в ближайшее время узнаете".