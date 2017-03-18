Алиханов: В Калининграде после ЧМ-2018 появится ещё одна детская поликлиника

В Калининграде после ЧМ-2018 появится ещё одна детская поликлиника. Об этом во время своего визита в медиахолдинг "Западная пресса" заявил врио губернатора Антон Алиханов.

"К вопросу об обязательствах бизнеса. У нас есть проект по строительству парковок к ЧМ-2018. В дальнейшем эту территорию получат под застройку. В рамках этого проекта мы обяжем застройщика отдать под детскую поликлинику 1000-1500 кв.м. Дом, а на первом этаже будет размещена поликлиника", – заявил Алиханов.