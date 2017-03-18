Алиханов: Королевский замок в Калининграде восстановлен не будет

Королевский замок в Калининграде не будет восстановлен.. Такое заявление сделал глава региона Антон Алиханов в субботу, 18 марта, в ходе встречи в медиахолдинге "Западная пресса".

"Королевского замка в Калининграде не будет. Пока я возглавляю этот регион, восстаналивать это сооружение мы не будем. Даже кусками. Сделаем стеклянный саркофаг, чтобы можно было посмотреть. Делать новодел, мне кажется, не очень правильно. Самое разумное развитие этой территории – это закончить историю с Домом Советов", – заявил Антон Алиханов.

По словам главы региона, Дом Советов окончательно решено восстановить. "У нас что, в городе нечего восстанавливать? Ту же Башню Врангеля. Есть же объекты, которые не разрушены, их надо приводить в порядок", – заключил Алиханов.