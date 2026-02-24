Гигантское чучело, опасная оттепель и сбитый в Калининграде ребёнок: 13 событий, которые обсуждали в длинные выходные

Ссылка В области прошли масленичные гуляния, таяние снега наделало бед, а в Калининграде сбили ребёнка — о чём ещё писал «Клопс» в длинные выходные.

Ссылка 1. В субботу, 21 февраля, в поселении викингов Кауп под Зеленоградском сожгли огромное чучело Масленицы. Кстати, в Калининградской области за год вдвое вырос спрос на организацию Масленицы «под ключ», сообщили эксперты «Авито Услуги». Заметно увеличился спрос на мастер-классы, услуги балалаечников и баянистов, игровые программы. Интерес к организации традиционного сжигания чучела вырос почти в пять раз.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

2. В субботу, 21 февраля, в Калининграде под окнами дома на улице Генерала Павлова нашли тело мужчины. Предположительно, погибший выпал из окна.

Фото: очевидец

3. Под Калининградом водитель Mazda и его пассажир скрылись с места ДТП после лобового столкновения с легковушкой. Авария произошла в субботу, 21 февраля, около полудня в посёлке Луговое. Зелёная Mazda выехала на встречную полосу и врезалась в серебристый автомобиль. По словам свидетеля, водитель «японца», предположительно, был пьян. Его пассажир также выглядел нетрезвым. У обоих были травмы головы и кровотечение.

Фото: очевидец

4. Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Корабелку» из Санкт-Петербурга в матче 24-го тура Суперлиги. 21 февраля встреча в спорткомплексе «Янтарный» завершилась со счётом 3:2. После упущенного преимущества по партиям хозяйки перевели игру в тай-брейк, где вырвали победу в напряжённой концовке. Главный тренер Локомотив Андрей Воронков отметил, что решающую роль сыграла поддержка трибун, на которых собрались 4 154 зрителя. 5. В воскресенье, 22 февраля, «Локомотив» снова обыграл «Корабелку»: гости сумели нейтрализовать блок хозяек и навязали жёсткую борьбу, однако в концовке калининградки дожали соперника. Для команды из Петербурга матч завершился поражением в равной игре.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

6. Снежная зима в России, в том числе в Калининградской области, создала благоприятные условия для зимовки клещей, сообщила врио директора Высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта Евгения Калининая. Плотный снежный покров защитил членистоногих от морозов до –26 градусов: под снегом и в лесной подстилке температура не опускается ниже нуля, поэтому часть популяции успешно перезимовала на всех стадиях развития. Клещи начинают просыпаться при +1…+5, активизируются при +10, и при раннем сходе снега их активность может сместиться на апрель, а пик — с конца мая–июня на начало и середину мая.

7. 23 февраля в Калининграде у дома №14 на улице Офицерской снег и лёд сошли с крыши жилого здания и повредили припаркованный автомобиль. Наледь пробила лобовое стекло, продавила люк, оставила вмятины на капоте. У машины повреждён бампер и сорван госномер.

Фото: очевидцы

8. В тот жень день на улице Дзержинского в Калининграде обрушилась крыша склада по переработке макулатуры. Сотрудники МЧС провели осмотр помещения, пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области

9. В понедельник, 23 февраля, водитель Volkswagen, выезжая с улицы Куйбышева на разрешающий сигнал светофора, сбил школьницу 2016 года рождения. Девочка переходила дорогу по зебре на зелёный свет. Машина задела и шедшую с ней женщину. Ребёнок получил травмы.

10. Губернатор Алексей Беспрозванных 23 февраля поздравил бойцов 11-го армейского корпуса с Днём защитника Отечества и сообщил о передаче на фронт гуманитарной помощи. По его словам, военнослужащим вручили именные ножи, наручные часы и медали «За заслуги перед Калининградской областью». В зону СВО доставили оборудование для работы с беспилотниками на оптоволокне и продукты. Сбор помощи организовали совместно с жителями региона.

11. В честь праздника Калининград в четвёртый раз поучаствовал в спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно». В один день холодной водой обливаются люди в десятках городов России и за её пределами. Мероприятие прошло у «Ростех Арены».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

12. В Калининграде курсировал тематический трамвай с водителем в военной форме. Мероприятие было приурочено к 80-летию региона и юбилею калининградского трамвая. Вагон №438 когда-то ходил по маршруту №5.

Фото: канал АО «Калининград-ГорТранс» / Телеграм