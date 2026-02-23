В Балтийске ищут компанию, которая благоустроит многострадальное «Поле чудес»

Администрация Балтийска объявила торги на благоустройство территории «Поля чудес». Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 62,8 млн рублей. Предполагается, что подрядчик приведёт в порядок участок площадью 7,7 тысячи м2. В перечне работ — расчистка территории, демонтаж старого покрытия и устройство новых тротуаров и площадок с плиточным покрытием. Кроме того, планируется обустроить проезд и парковку.
Проект также включает работы по электроснабжению: на территории установят опоры освещения, проложат кабельные линии и подключат систему видеонаблюдения. На «Поле чудес» появятся 27 скамеек, 20 урн и две деревянные конструкции с навесом, защищающим от солнца. Предусмотрено озеленение — высадка деревьев, устройство газонов и восстановление зелёных зон.
Кто займётся благоустройством, станет известно 3 марта. Закончить работы должны не позже декабря этого года.
Разговоры о благоустройстве площади в центре Балтийска, известной как «Поле чудес», ведутся с 2019 года: тогда власти заявляли, что у города фактически нет полноценного центра. В 2022-м прежний глава администрации Сергей Мельников обещал за два года убрать из центра торговые палатки, а в 2023-м чиновники рассказывали о планах создать здесь площадь «по типу Гвардейска». В 2024 году процесс застопорился из-за споров с собственниками павильонов, один из которых позже загорелся. В конце года сроки благоустройства перенесли на 2025-й. Жители не раз жаловались, что вопрос не решается, и требовали от администрации конкретных действий; сами власти признавали, что тема стала притчей во языцех. В сентябре прошлого года правительство области попросили включить проект реконструкции «Поля чудес» в число приоритетных.