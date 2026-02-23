В Балтийске ищут компанию, которая благоустроит многострадальное «Поле чудес»

Администрация Балтийска объявила торги на благоустройство территории «Поля чудес». Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 62,8 млн рублей. Предполагается, что подрядчик приведёт в порядок участок площадью 7,7 тысячи м2. В перечне работ — расчистка территории, демонтаж старого покрытия и устройство новых тротуаров и площадок с плиточным покрытием. Кроме того, планируется обустроить проезд и парковку.

Проект также включает работы по электроснабжению: на территории установят опоры освещения, проложат кабельные линии и подключат систему видеонаблюдения. На «Поле чудес» появятся 27 скамеек, 20 урн и две деревянные конструкции с навесом, защищающим от солнца. Предусмотрено озеленение — высадка деревьев, устройство газонов и восстановление зелёных зон.

Кто займётся благоустройством, станет известно 3 марта. Закончить работы должны не позже декабря этого года.