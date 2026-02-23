Беспрозванных поздравил участников СВО с 23 Февраля и передал на фронт гуманитарную помощь

Алексей Беспрозванных поздравил бойцов 11-го армейского корпуса с Днём защитника Отечества и передал на фронт гуманитарную помощь. Об этом губернатор Калининградской области сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 23 февраля.

«В честь праздника наградили ребят именными ножами, наручными часами. По ходатайству командира армейского корпуса отправили и медали «За заслуги перед Калининградской областью». Награды более чем заслуженные», — написал глава региона.

Военным доставили оборудование, необходимое для работы с беспилотниками на оптоволокне, а также продукты и средства для дальнейших закупок. Сбор помощи организовали совместно с жителями региона, представителями бизнеса, депутатами Заксобрания и инициативной группой гусевского Совета ветеранов. 

«Друзья, пусть вера в лучшее и сплочённость помогут нам и нашим парням. Победа обязательно будет за нами! Всех калининградцев и, конечно, наш Балтфлот поздравляю с Днём защитника Отечества!» — добавил Беспрозванных.

В Калининградской области для санатория, где проходят реабилитацию участники СВО, закупили 100 телевизоров. Для военнослужащих также предложили организовывать экскурсии по живописным местам региона.

