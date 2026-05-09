Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев «никогда не был договороспособен» и это не является неожиданностью. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 9 мая.

«Они никогда не были договороспособны. Никогда», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине и проявлялась как в минских договорённостях, так и в стамбульских переговорах в апреле 2022 года.

«Никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима я не усматриваю», — резюмировал Лавров.