МИД РФ призвал зарубежные дипмиссии эвакуировать сотрудников из Киева

МИД РФ разослал иностранным дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций ноту с призывом заранее вывезти персонал и граждан из Киева. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что обращение направили после заявления Минобороны РФ от 4 мая. В нём говорилось об угрозах Киева нанести удар по Москве в дни празднования Победы. 

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан», — говорится в тексте ноты.

В ведомстве связали призыв с возможным ответным ударом России по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, если украинские атаки состоятся. Российские диппредставительства за рубежом также передают эту позицию странам аккредитации и международным организациям.

Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В Минобороны РФ предупреждали о массированном ответном ударе по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать парад.

Эскалация вокруг Украины
