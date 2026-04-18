В Пентагоне призвали союзников США взять на себя поддержку Украины

Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что союзники США должны активнее участвовать в поддержке Украины. Его слова приводит Politico.

По его мнению, дальнейшая помощь Киеву не должна строиться на значительных финансовых вложениях со стороны Соединённых Штатов. Он также призвал партнёров Вашингтона взять на себя вопросы финансирования и производства вооружений.

Ранее СМИ сообщали, что в проекте бюджета США на 2027 год, подготовленном Белым домом, отсутствуют упоминания о поддержке Украины. В документе не предусмотрены ни поставки вооружений, ни дополнительные финансовые программы.

Президент Франции рассказал, при каких условиях республика отправит на Украину войска.

Эскалация вокруг Украины
18 апреля 2026
