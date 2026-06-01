22:09

Путин: Киев решил придать новое качество украинскому конфликту

  1. Россия и мир
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Владимир Путин считает, что преступления украинского руководства придают новое качество конфликту. Об этом президент России заявил на совещание о расследовании теракта в Старобельске, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 1 июня.

«Похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», — отметил российский лидер.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа (филиала Луганского государственного педагогического университета). Пятиэтажное здание, где спали дети, обрушилось до второго этажа. В момент атаки внутри пятиэтажного здания находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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