17:35

Россия предложила Украине передать тела погибших военных ВСУ в Константиновке, но Киев отказался

  1. Россия и мир
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Россия предложила Украине провести гуманитарную акцию по передаче останков военных ВСУ, находящихся в Константиновке. Об этом Минобороны РФ пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 июня.

По данным министерства, речь шла о выдаче тел после окончательного перехода города под контроль российских войск и прекращения там боёв. Вопрос прорабатывали по линии спецслужб, однако украинская сторона инициативу не приняла.

«Украинские власти ещё раз продемонстрировали своё отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска продвигаются, а Константиновка остаётся важным рубежом на пути к укрепрайону Краматорска и Славянска.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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