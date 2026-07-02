Генсек НАТО заявил об отсутствии перспектив для вступления Украины

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Украина сейчас не может рассчитывать на вступление в НАТО из-за отсутствия единой позиции среди союзников. Об этом генсек альянса Марк Рютте заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передаёт РИА Новости в четверг, 2 июля.

«Единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США, а также Германия и другие страны-члены [НАТО] против вступления Украины, в данный момент перспектив нет», — отметил глава военно-политического блока.