22:48

Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в конфликте на Украине

  1. Россия и мир
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше нельзя считать нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал на пресс‑конференции по итогам франко‑итальянского саммита в Антибе, пишет РИА Новости в четверг, 25 июня. 

По словам французского лидера, изменение позиции Вашингтона подтвердил документ, подписанный на саммите G7.  

«США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление Украине военной помощи и санкций против России», — заявил Макрон.

Он также отметил, что в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по украинскому вопросу.

В Госдуме ранее заявили, что иностранное финансирование Украины превысило 550 млрд долларов за четыре года.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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