Над Россией за ночь сбили 555 украинских беспилотников — Минобороны

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем. Об этом Минобороны России пишет в своём телеграм-канале в четверг, 18 июня.

По данным ведомства, дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, Москвой и Подмосковьем, Крымом и акваторией Азовского моря.

В ответ на атаки российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также дальние ударные беспилотники. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса Украины, которые, по данным Минобороны, обеспечивали ВСУ.

«Поражены склад ГСМ в населённом пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области», — говорится в сообщении.