13:35

Властям в Польше стоит задуматься о предприятиях, выпускающих дроны для атак на Россию — Песков

  1. Россия и мир
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Властям польских территорий, где размещены производства беспилотников для атак на РФ и российских военных, «есть смысл подумать». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости в воскресенье, 5 июля.

По словам представителя Кремля, такие предприятия есть в разных странах Европы, в том числе по соседству с Россией. Песков напомнил, что Минобороны РФ уже публиковало их список с указанием конкретных мест.

«Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет. <...> Я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация», — отметил Песков.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на фоне развития украинских беспилотников и методов их применения ни один регион России сейчас не может чувствовать себя в безопасности.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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