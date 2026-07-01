08:21

Экс‑аналитик ЦРУ заявил, что Запад «скрывает правду» о ходе конфликта на Украине

  1. Россия и мир
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Бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн обвинил западные страны в попытках отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне спецоперации. Его слова прозвучали в эфире YouTube‑канала, пишет РИА Новости.

По словам Макговерна, западная аудитория получает информацию, «похожую на цирковое представление», тогда как фактическая обстановка на земле отличается от официальных заявлений. «Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает в конфликте на земле», — заявил он.

Бывший аналитик также отметил, что у ряда современных российских вооружений нет эффективных средств противодействия. Среди них — гиперзвуковые системы, против которых, по его словам, американские комплексы неэффективны.

«США продают оружие европейцам, но у нас нет реального оружия, которое можно было бы продать. А то, что мы им продаём, не работает. Например, ракеты Patriot. Они не работают против гиперзвукового оружия», — добавил Макговерн.

СМИ ранее писали, что президент США Дональд Трамп может отказаться от договорённостей, достигнутых с Россией на саммите в Анкоридже. 

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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