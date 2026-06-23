Путин: Россия готова к мирным переговорам с Украиной

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Россия готова вести мирные переговоры с Украиной на основе договорённостей, которые раньше обсуждали в Стамбуле. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, передают «Ведомости» во вторник, 23 июня.

Президент сказал, что Москва не видит оснований отказываться от прежних договорённостей. По его словам, украинская делегация тогда предварительно согласовала документ. Путин добавил, что при дальнейшем диалоге нужно учитывать условия, обсуждавшиеся в Анкоридже, «реалии на земле» и принципы, которые он изложил в МИД в 2024 году.

Глава РФ также отметил, что удары Украины по гражданской инфраструктуре, включая атаки на автобус с белорусскими спортсменами и колледж в Старобельске, не повлияют на ситуацию на линии боевого соприкосновения. По его словам, такие действия только подталкивают российских военных выполнять поставленные задачи.

Путин считает, что Киев пытается создать впечатление «сильных позиций» перед возможным началом или возобновлением переговоров. При этом, по словам президента, «реалии на поле боя выглядят совершенно по-другому».