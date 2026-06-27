19:18

СМИ: Трамп может отказаться от анкориджских договорённостей с Россией

  1. Россия и мир
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Президент США Дональд Трамп дал понять, что может отказаться от договорённостей, достигнутых с Россией на саммите в Анкоридже. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, речь идёт о договорённостях, согласно которым США согласились принять требование России о контроле над Донбассом как элемент возможной сделки по урегулированию конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп летом 2025 года на встрече в Анкоридже обсудили предложения Вашингтона по Украине. По его словам, российская сторона эти предложения приняла, поэтому заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что никакого соглашения якобы не было, выглядят «не очень изящно».

Собеседник Axios, представленный как неназванный чиновник, утверждает, что Трамп «говорит о давлении на Россию», но другие мировые лидеры «не верят, что он действительно предпримет какие‑то шаги».

Встреча в Анкоридже в 2025 году стала одним из ключевых контактов лидеров России и США. По итогам президент Владимир Путин заявлял, что видит возможность приблизиться к завершению конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность Москвы в долгосрочном урегулировании.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше нельзя считать нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
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