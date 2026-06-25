В МИД РФ не видят готовности Запада говорить о взаимном ненападении

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Москва не получила от западных стран реальных сигналов о готовности обсуждать договор о взаимном ненападении. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, его слова «Известия» приводят в четверг, 25 июня.

Мы слышали только то, что говорилось фактически в мегафон через СМИ. Я не заметил в этом сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на эти темы», — сказал дипломат.

По мнению Масленникова, призывы лидеров Франции, Великобритании и ФРГ к прямому диалогу России и Украины, прозвучавшие в Лондоне в начале июня, не могут восприниматься как позитивный сигнал для Москвы.