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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается уже как «настоящая война», поскольку западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России. Об этом, ссылаясь на «Вести», пишет Интерфакс в воскресенье, 5 июля.

«Идёт война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось всё как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Киев не способен оказать давление на Россию. По его словам, украинские власти пытаются создать для стран НАТО информационную картину, будто такие возможности у них есть.

«Наши войска продвигаются. Константиновка — это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорска и Славянска. Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты», — добавил пресс-секретарь президента.